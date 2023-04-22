Кубок мира в Баку: финалистки в упражнениях с булавами и лентой

БАКУ /Trend/ - В ходе второго соревновательного дня Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку определились финалистки среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, сообщает в субботу Trend. Финалистки определены в программе упражнений с булавами и лентой.

В финал упражнений с булавами вышли – Стиляна Николова (Болгария, 33.650 балла), София Раффаэли (Италия, 33.350 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 31.900 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 31.600 балла), Тахмина Икромова (Узбекистан, 31.200 балла), Зохра Агамирова (Азербайджана, 30.900 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 30.750 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 30.550 балла).

Азербайджанская гимнастка Алина Гезалова в данной программе в финал не вышла, она с результатом 27.100 балла заняла ЗЗ место.

В финал упражнений с лентой вышли – Стиляна Николова (Болгария, 33.450 балла), Ёсмина Рахимова (Узбекистан, 30.750 балла), Тахмина Икромова (Узбекистан, 30.650 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 30.050 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 29.750 балла), Аннализе Драган (Румыния, 29.750 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 29.700 балла), Марина Мальпика (Мексика, 29.600 балла).

Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Алина Гезалова в данной программе в финал не вышли. Агамирова с результатом 29.400 балла заняла девятое место, Гезалова получив от судей оценку 26.650 балла расположилась на 27 позиции.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.