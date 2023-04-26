По результатам проверок уволены 18 директоров школ - миннауки и образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С начала 2023 года министерством науки и образования Азербайджана, а также местными органами управления образованием в общеобразовательных и дошкольных учреждениях проводятся мониторинги.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в общеобразовательных учреждениях были проведены проверки по осуществлению школьного руководства, организации обучения, кружков и внеклассных занятий, распределению учебной нагрузки между учителями, посещаемости учащихся и сотрудников, составлению учебно-педагогической документации, а также выполнению должностных обязанностей по кадровому администрированию, трудовой дисциплине работников и по другим сферам деятельности. По результатам проверок за недостатки в работе 18 директоров общеобразовательных учреждений были освобождены от занимаемой должности.

Наряду с этим, в государственных дошкольных образовательных учреждениях также были проведены проверки по вопросам осуществления руководства, соблюдения требований нормативно-правовых актов, по организации учебно-воспитательного процесса, соблюдению требований законодательства при регулировании трудовых отношений с работниками, выполнения работниками должностных обязанностей, трудовой дисциплине, по ведению продовольственного учета и другим направлениям. По результатам проверок за недостатки в работе 14 руководителей государственных дошкольных образовательных учреждений были освобождены от занимаемой должности.