Состоялась церемония награждения победителей 28-го первенства Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония награждения победителей и призеров 28-го первенства Баку по художественной гимнастике в многоборье среди спортсменок в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения), сообщает в среду Trend.

В многоборье среди гимнасток 2015 года рождения первое место заняла Нилай Пунханлы (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте – Фатима Гасанова (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию заняла Лейла Керимли (Дворец водных видов спорта).

На высшую ступень пьедестала почета в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения поднялась Инджи Исламова, на второй позиции расположилась Фатима Тарвердиева, третье место заняла Мишель Анискина. Все три гимнастки являются воспитанницами клуб "Оджаг Спорт".

В многоборье среди гимнасток 2013 года рождения золотую медаль завоевала Амина Новрузова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), "серебро" у Айлин Юсифли (клуб "Оджаг Спорт"), бронзовой медали удостоена Гюллюзар Шарифова (клуб "Оджаг Спорт").

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят 25-27 апреля, участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.