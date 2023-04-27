Впервые в Азербайджане открывшаяся выставка произведений Сальвадора Дали в Центре Гейдара Алиева вызвала большой интерес (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие грандиозной выставки произведений одного из известных художников XX века Сальвадора Дали под названием "Сюрреализм - это я", сообщает Trend.

Впервые представленная в Азербайджане экспозиция гениального испанского живописца, графика, скульптора, режиссера и писателя, одного из самых известных представителей сюрреализма Сальвадора Дали вызвала большой интерес общественности. Среди гостей были представители государственных и общественных организаций, дипломатических миссий, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Перед открытием в фойе царила праздничная атмосфера высокого искусства, играла классическая музыка, гости с нетерпением ждали осмотра экспозиции.

Среди произведений Сальвадора Дали графические работы художника, образцы скульптуры из стекла и бронзы, а также мультимедиа, напоминающие "живые полотна". Эти произведения являются одной из самых больших коллекций оригинальных работ Сальвадора Дали в мире, представленные российским коллекционером Павелом Башмаковым. Уникальный проект переносит посетителей в мир художника, а мультимедийная зона, в которой "оживают" эти образы, дает более глубокое представление о мире Сальвадора Дали.

Одной из примечательных особенностей выставки, организованной по инициативе азербайджанской компании Synergy Partnership и известной российской галереи PS Gallery, стала также демонстрация созданных из стекла сюрреалистических объектов и оригинальных фотографий художника. Каждое произведение в исполнении Дали - это не только шедевр графического искусства, проявление новаторства и неповторимый авторский подход, но и целая история.

На открытии директор Synergy Partnership Руфат Аббасов отметил большую значимость представленной экспозиции, выразив признательность Центру Гейдара Алиева за содействие в реализации проекта.

"Сальвадор Дали был художником разрушающим стандарты, вдохновляющим последующие поколения, поменявшим наше мировоззрение на искусство посредством сюрреализма. Как говорил художник "Сюрреализм – это Я!". На протяжении пятнадцати лет Synergy Partnership реализовал множество важных проектов, но данная грандиозная экспозиция стала предметом нашей особой гордости", - сказал Руфат Аббасов, также выразив признательность за представление коллекции Павелу Башмакову.

Основатель и руководитель PS Gallery, коллекционер Павел Башмаков выразил восхищение собравшейся публикой и представлением своей уникальной коллекции в Центре Гейдара Алиева.

"Я очень рад видеть столько красивых и открытых лиц. Баку всегда был, остается и будет одним из главных культурных центров. Здесь родилось большое количество замечательных людей, которые сделали культуру разнообразной, великой, прославили свой город и страну. Я очень рад, что именно в Баку мы открываем большой проект, посвященный жизни и творчеству великого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Особенно приятно что столь грандиозное событие происходит в замечательном Центре Гейдара Алиева – одном из красивейших и значимых произведений в области культуры и архитектуры на всем Кавказе. Особо хотелось бы подчеркнуть, что в этом году отмечается 100-летие Гейдара Алиева. И открытие этой выставки наш вклад и подарок всему Азербайджану в год столетия великой личности, которого помнят и ценят и в Азербайджане и в России", - сказал Павел Башмаков, выразив признательность за реализацию проекта Центру Гейдара Алиева и Synergy Partnership.

Открытие выставки "Сюрреализм - это я" в Баку стало знаковым культурным событием года и настоящим подарком для любителей высокого искусства. Воплощение философии и духа сюрреализма, эпатажа и гиперэмоциональности - произведения Сальвадора Дали сложно интерпретировать, дать логическое пояснение тем или иным образам, деталям, прочитать их смысл. Всё потому, что состоят они из визуальных смыслов, образов, аллюзий, построены на игре сюжетами. Около ста работ могут отныне увидеть гости Центра Гейдара Алиева, попробовать сравнить открытые искусствоведами смыслы с собственными впечатлениями и эмоциями, которые порождают эти сюрреалистические полотна.

Выставка будет открыта с 27 апреля по 8 октября. Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева с 27 апреля.