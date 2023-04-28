Авазу Зейналлы предъявлены обвинения по 5 эпизодам

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве в крупном размере и других тяжких преступлениях учредителя и гендиректора ООО "Xural Yayınları" Аваза Зейналлы и занимавшего руководящую должность в ООО "Səda TV" Эльнура Шукюрова.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно обвинительному акту, Авазу Зейналлы предъявлены обвинения по пяти, а Эльнуру Шукюрову - по трем эпизодам.

Судебное заседание продолжится 9 июня.

Отметим, что, по сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе расследования, проведенного в Следственном управлении Генпрокуратуры, было установлено, что Аваз Зейналлы, угрожая отдельным лицам, неоднократно получал взятки в крупном размере, а также в предварительном сговоре с Эльнуром Шукюровым присваивал крупные суммы средств путем мошенничества, подстрекал других лиц к даче взяток. Таким образом, Авазу Зейналлы предъявлены обвинения по статьям 178.2.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 32.4, 312.2 312-1.1 УК АР, а Эльнуру Шукурову - по статьям 178.2.1, 32.4, 312.2 и 312-1.1 УК АР.