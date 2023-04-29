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Посол Израиля поделился публикацией в связи со взрывом мины в Тертере

Общество Материалы 29 апреля 2023 00:08 (UTC +04:00)
Посол Израиля поделился публикацией в связи со взрывом мины в Тертере

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БАКУ /Trend/ - Посол Израиля в Азербайджане поделился публикацией в связи со взрывом мины в Тертере, в результате которого погибли мирные жители.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Мы глубоко опечалены известием о гибели трех граждан Азербайджана в результате подрыва мины. Мы выражаем наши соболезнования народу и правительству Азербайджана».

Отметим, что 28 апреля на неразминированном участке в направлении села Тапгарагоюнлу Тертерского района произошел минный инцидент.

В результате разрыва противотанковой мины погибли сотрудничавшие с компанией RPS Energy Ltd. Юсифов Надир Панах оглу, Гезалов Сахават Исмаил оглу и Садиев Фарид Мехман оглу.

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