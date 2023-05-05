В Баку в Центральном ботаническом саду построят амфитеатр

БАКУ /Trend/ - Предусматривается строительство в Центральном ботаническом саду Баку амфитеатра.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник отдела Исполнительной власти города Баку Эльмин Иманов.

Он отметил, что строительство каких-либо объектов общественного питания на территории сада не планируется.

"В рамках масштабной реконструкции на основе утвержденного проекта здесь создается обширный лесной и зеленый покров, увеличивается число деревьев. Также на территории будет создана игровая площадка для детей. Кроме того, в рамках проводимых работ в Центральном ботаническом саду будет создано озеро", - сказал Иманов.