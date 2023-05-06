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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 6 мая 2023 23:38 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 151 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 42, вторую - 82, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 962 535. Первую дозу вакцины получили 5 410 951, вторую - 4 882 363, три и более - 3 403 042, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 403 042 человек.

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