Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая - победитель

БАКУ /Trend/ - Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая.
Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал журналистам победитель "Бакинского марафона - 2023", спортсмен из Украины Богдан Симонович.
"Трасса "Бакинского марафона - 2023" немного тяжелая.
Полумарафон, проходит под лозунгом "Победи ветер", и действительно, его нужно было победить. Конкуренция на соревновании хорошая. Мы бежали вместе, и где-то на 11-м километре мне удалось оторваться от конкурентов. Я почувствовал порывы ветра и вырвался вперед", - сказал он.
Победитель подчеркнул, что впервые участвует в "Бакинском марафоне".
Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".
На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.
Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.
Полумарафон, который прошел под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр.
Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.