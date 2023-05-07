Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая - победитель

БАКУ /Trend/ - Конкуренция на "Бакинском марафоне - 2023" - хорошая.

Об этом, как сообщает в воскресенье Trend, сказал журналистам победитель "Бакинского марафона - 2023", спортсмен из Украины Богдан Симонович.

"Трасса "Бакинского марафона - 2023" немного тяжелая.

Полумарафон, проходит под лозунгом "Победи ветер", и действительно, его нужно было победить. Конкуренция на соревновании хорошая. Мы бежали вместе, и где-то на 11-м километре мне удалось оторваться от конкурентов. Я почувствовал порывы ветра и вырвался вперед", - сказал он.

Победитель подчеркнул, что впервые участвует в "Бакинском марафоне".

Отметим, что 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева прошел шестой "Бакинский марафон - 2023".

На "Бакинский марафон - 2023" были зарегистрированы 19 500 участников.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Полумарафон, который прошел под лозунгом «Победи ветер», охватывает дистанцию 21 километр.

Точки старта и финиша была на площади Государственного флага.