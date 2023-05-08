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Суд вынес приговор в отношении лица, нанесшего травму ветерану Отечественной войны Азербайджана

Общество Материалы 8 мая 2023 13:16 (UTC +04:00)
Суд вынес приговор в отношении лица, нанесшего травму ветерану Отечественной войны Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В отношении Намига Бабаева, нанесшего телесные повреждения сотруднику Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, ветерану Отечественной войны Азербайджана Равана Набизаде, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.

Как сообщает в понедельник Trend, в отношении Равана Набизаде возбуждено уголовное дело по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 221 (хулиганство) УК АР.

Собранные материалы по делу переданы в Бинагадинский районный суд города Баку.

Решением суда Набизаде был приговорен к 1 месяцу лишения свободы.

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