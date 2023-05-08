Суд вынес приговор в отношении лица, нанесшего травму ветерану Отечественной войны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В отношении Намига Бабаева, нанесшего телесные повреждения сотруднику Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, подведомственного министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, ветерану Отечественной войны Азербайджана Равана Набизаде, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.

Как сообщает в понедельник Trend, в отношении Равана Набизаде возбуждено уголовное дело по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 221 (хулиганство) УК АР.

Собранные материалы по делу переданы в Бинагадинский районный суд города Баку.

Решением суда Набизаде был приговорен к 1 месяцу лишения свободы.