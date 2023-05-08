В Азербайджане распоряжение о помиловании планируется исполнить до 10 мая (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева планируется исполнить до 10 мая.

Как сообщает в понедельник Trend, подчеркивая, что 100-летие со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, гениального политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева является знаменательным событием в истории нашей страны, с глубоким уважением чтя вечно живую светлую память великого лидера, оставаясь приверженным его богатому духовному наследию, опирающемуся на общечеловеческие идеи, законности и идеалы справедливости, помня об исключительных заслугах Гейдара Алиева в осуществлении коренных реформ, направленных на построение демократического правового государства, и о том, что он придавал особое значение защите прав и свобод человека, продолжая традиции гуманизма, милосердия и человеколюбия, веря в то, что освобождаемые от наказания лица внесут свой вклад в благосостояние нашего независимого государства и развитие общества, рассмотрев адресованные Президенту Азербайджанской Республики обращения о помиловании ряда осужденных лиц, членов их семей, Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, правозащитных организаций, 8 мая 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева».

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

При этом следует отметить, что из помилованных осужденных 14 являются иностранцами. 12 из них полностью освобождены от наказания, а двое - от половины срока наказания. После освобождения от наказания по соответствующим приговорам четверо осужденных иностранцев подлежат принудительному выдворению за пределы страны. Поскольку другие граждане зарубежных государств являются азербайджанцами по национальности или члены их семей являются гражданами Азербайджана, принудительное выдворение к ним применяться не будет.

Кроме того, 10 осужденных освобождены от наказания на основании обращений правозащитных организаций. Среди них журналист Эльчин Мамед, председатель Партии граждан и развития Али Алиев, а также пять человек, которые были осуждены в связи с тертерскими событиями, 3 человека - в связи с событиями в Гяндже в 2018 году. Было принято решение о помиловании этих лиц с учетом их поведения в течение срока отбывания наказания, семейного положения и состояния здоровья.

Напомним, что с января текущего года состоялось 14 заседаний Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики, на которых было обсуждено около 2400 документов.

Следует отметить, что данное распоряжение является крупнейшим актом помилования, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых он распространяется. Для сравнения отметим, что распоряжение о помиловании от 24 мая 2018 года, принятое по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, распространялось на 634 осужденных.