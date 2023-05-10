В ЗАО «AzerGold» состоялась акция по сдаче крови, приуроченная к 100-летнему юбилею Общенационального Лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялась акция по сдаче крови, приуроченная к 100-летнему юбилею Общенационального Лидера Гейдара Алиева.

Сотрудники Общества, а также его дочерних компаний - ООО “Daşkəsən Dəmir Filiz” и ООО “AzerBlast” добровольно приняли участие в акции с целью поддержки детей, страдающих наследственными и приобретенными заболеваниями крови, и увеличения поставляемого им запаса крови.

Врачи-гематологи специальной медицинской бригады Национального центра гематологии и трансфузиологии сначала проверили состояние здоровья каждого донора, проведя соответствующий медицинский осмотр, после чего у них была взята кровь. Полученный запас крови будет проверен в лабораторных условиях и использован для лечения детей, страдающих талассемией, гемофилией, а также лейкозом.