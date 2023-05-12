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Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме

Общество Материалы 12 мая 2023 17:45 (UTC +04:00)
Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 13 мая между азербайджанским клубом "Сабах" и турецким "Бешикташ" благотворительного футбольного матча в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции будет изменен режим работы станции бакинского метро "Гянджлик", которая находится вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, где пройдет матч.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена станция "Гянджлик" в этот день перейдет на усиленный режим работы.

"Составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала на этой станции, в случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда", - говорится в сообщении.

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