Завтра одна из станций бакинского метро будет работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 13 мая между азербайджанским клубом "Сабах" и турецким "Бешикташ" благотворительного футбольного матча в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции будет изменен режим работы станции бакинского метро "Гянджлик", которая находится вблизи Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова, где пройдет матч.

Как сообщили в среду Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен", в соответствии с оперативным планом Бакинского метрополитена станция "Гянджлик" в этот день перейдет на усиленный режим работы.

"Составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала на этой станции, в случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда", - говорится в сообщении.