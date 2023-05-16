Настрой на чемпионат Европы по художественной гимнастике боевой – гимнастки из Литвы

БАКУ /Trend/ - Настрой на чемпионат Европы по художественной гимнастике боевой. Об этом сказали во вторник Trend после подиумной тренировки участницы соревнований, члены юниорской команды Литвы в групповых упражнениях София Николь Рейнсонас, Роберта Раноните и Угне Мадзаюте.

"Подиумная тренировка прошла хорошо, на площадке мы ощущали себя уверенно. У нас получилось выполнить композиции так, как мы планировали. Довольны, что была возможность провести эту тренировку перед стартом", - сказала София Николь Рейнсонас.

На чемпионате Европы юниорские команды в групповых упражнениях представят программы с пятью скакалками и пятью мячами, и по словам граций, они с удовольствием выполняют каждое из этих упражнений.

"Возможно, в композиции с мячами мы чувствуем себя увереннее, однако каждое из упражнений очень интересное, завораживающее. Мы рады, что нам поставили такие программы, и выполняем их с огромным удовольствием", - отметила Роберта Раноните.

По словам Угне Мадзаюте, команда осталась довольна проведенной тренировкой.

"Конечно, могли бы выступить и лучше, но поставленную задачу выполнили. Настрой на завтра боевой, постараемся показать свой максимум, надеемся, все получится", - добавила она.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Соревнования пройдут под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). В целом в континентальном чемпионате с участием звезд художественной гимнастики из 38 стран выступят 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки).

В ходе соревнований, которые пройдут в течение пяти дней, грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представят сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.