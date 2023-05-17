В школе при Университете ADA состоялась презентация международной дипломной программы IB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Школа ADA, функционирующая с 2019 года при Университете ADA, получила право преподавания по международной дипломной программе IB. В школе ADA состоялась церемония презентации этой программы.

Как сообщает в среду Trend, выступая на мероприятии, в котором приняли участие работники сферы образования, специалисты, проректор Университета ADA по академической работе Вафа Каздал рассказала о школе ADA, ее деятельности, организации обучения в школе.

"Хотя школе ADA меньше пяти лет, было достигнуто много успехов. Наша школа всегда стремилась к достижению международных стандартов. Международная дипломная программа IB предоставит платформу и возможности для новых достижений. В рамках программы будет предоставляться образование, адаптированное к нормам Азербайджана, преподаваться предметы по сферам, необходимым для нашей страны. Обучение на основе международно признанной учебной программы куррикулума позволит нашим учащимся получать далее образование не только в Азербайджане, но и в зарубежных университетах", - сказала она.

Начальник Управления образования по городу Баку Мехрибан Велиева подчеркнула важную роль науки и образования в развитии общества, отметив, что в Университете ADA успешно реализуются в этом направлении различные проекты.

"Международная дипломная программа IB позволяет развивать знания, необходимые для современного мира. Программы в этом направлении имеют большое значение для улучшения и обновления в секторе образования. Эта программа поспособствует работе по еще большему повышению качества образования в школе ADA", - сказала она.

Затем менеджер отдела по приему и регистрации учащихся школы ADA Лейлаханум Зейналова рассказала о приеме в школу.

Руководитель международной дипломной программы IB Самир Джавадов рассказал об основных преимуществах программы и поддержке посредством нее развития социальных навыков учащихся.

Выступая с интерактивной презентацией, координатор программы IB Гадир Микаилов затронул такие элементы программы, как творчество, деятельность, услуги и основные ожидания.