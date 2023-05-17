В Баку состоялось торжественное открытие 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду, 17 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось торжественное открытие 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Об открытии чемпионата Европы по художественной гимнастике объявил министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики Фарид Гайыбов.

"Чемпионат Европы по художественной гимнастике в пятый раз проводится в Азербайджане. Также в нашей стране два раза был организован чемпионат мира по этой гимнастической дисциплине. Несколько дней назад в ходе заседания Совета Международной федерации гимнастики было принято решение о проведении в 2027 году в Баку чемпионата мира по художественной гимнастике", - сказал он.

Фарид Гайыбов выразил признательность Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Федерации гимнастики страны Мехрибан Алиевой, местному организационному комитету, волонтерам за высокую организацию 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Было подчеркнуто, что организация таких соревнований невозможна без поддержки главы государства, и Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с большим вниманием и заботой относится к сфере спорта.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Грации выступят в индивидуальной программе (сеньорки) и в программе групповых упражнений (юниорки и сеньорки).

В первый день чемпионата Европы выступают юниорские команды в групповых упражнениях, которые демонстрируют программы с пятью скакалками и пятью мячами.

Соревнования проходят под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются 315 граций (191 сеньорка, 124 юниорки) из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина и юниорская команда в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.