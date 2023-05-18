Чемпионат Европы в Баку: определены финалистки в упражнениях с обручем и мячом

БАКУ /Trend/ - В ходе второго соревновательного дня 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку определились финалистки среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, сообщает в четверг Trend.

Финалистки определились в программе упражнений с обручем и мячом.

В финал упражнений с обручем прошли - Виктория Оноприенко (Украина, 33.650 балла), Боряна Калейн (Болгария, 33.450 балла), Стиляна Николова (Болгария, 32.850 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 32.250 балла), Ади Ася Кац (Израиль, 32.250 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 32.150 балла), Полина Березина (Испания, 31.950 балла) и София Раффаэли (Италия, 31.900 балла).

В финал упражнений с мячом прошли - Стиляна Николова (Болгария, 34.600 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 33.650 балла), Боряна Калейн (Болгария, 33.250 балла), София Раффаэли (Италия, 33.000 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 32.550 балла), Фанни Пигницки (Венгрия, 31.700 балла), Панагиота Литра (Греция, 31.600 балла) и Виктория Оноприенко (Украина, 31.200 балла).

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований - "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.