ЧЕ в Баку: результат выступления азербайджанской грации Зохры Агамировой в финале индивидуального многоборья

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе четвертого дня соревнований 39-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку азербайджанская сеньорка Зохра Агамирова выступила в финале индивидуального многоборья (обруч, мяч, булавы, лента), сообщает в субботу Trend.

За упражнение с лентой Зохра Агамирова получила от судей оценку 29.800 балла, за программу с обручем - 29.650 балла, за композицию с мячом – 31.300 балла, а за упражнение с булавами - 31.650 балла. Результат азербайджанской спортсменки в многоборье составил 122.400 балла. На данный момент соревнований Агамирова занимает второе промежуточное место.

В финале индивидуального многоборья соревнуются 24 спортсменки. Победители в индивидуальном многоборье определятся после 18:00.

Также сегодня в 19:00 стартуют квалификационные соревнования среди сеньорских команд в групповых упражнениях. Команда Азербайджана начнет свое выступления после 21:00. По итогам квалификации определятся победители и призеры в многоборье среди команд в групповых упражнениях, финалисты в упражнениях с пятью обручами, а также с тремя лентами и двумя мячами. В состав cеньорской команды в групповых упражнениях вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.

Сейчас в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами, завоеванные юниорской командой в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой.