В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы правильные ответы на тестовые задания вступительных экзаменов в вузы в III группе специальностей.
Как сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, результаты вступительных экзаменов во II группе специальностей будут объявлены в ближайшие две недели.
Правильные ответы на тестовые задания можно узнать, пройдя по следующим ссылкам:
III группа специальностей, подгруппа DT (азербайджанский
сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (азербайджанский сектор);
III группа специальностей, подгруппа DT (русский сектор);
III группа специальностей, подгруппа TC (русский сектор).