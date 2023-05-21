Чемпионат Европы в Баку: команда Израиля заняла первое место в упражнениях с пятью обручами

БАКУ /Trend/ - Сеньорская команда Израиля в групповых упражнениях с результатом 35.800 балла заняла первое место на 39-ом чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с пятью обручами, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте команда Болгарии, ее результат составил 35.250 балла. Третью позицию заняла команда, представляющая Италию, ее оценка составила 34.950 балла

Команда Азербайджана в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина, с результатом 32.800 балла заняла восьмую позицию.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, проходящего под девизом "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран.