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Названа дата выплат пенсий и пособий в Азербайджане за май

Общество Материалы 23 мая 2023 09:54 (UTC +04:00)
Названа дата выплат пенсий и пособий в Азербайджане за май

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 25 мая Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана предусмотрена выплата всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи.

Об этом сообщили во вторник Trend в госфонде.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства "Об индексации трудовых пенсий" пенсии были повышены с 1 января 2023 года с индексацией на 14,7 процента. На новые повышения, охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров, будет расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов в год.

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