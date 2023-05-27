В Будапеште прошло мероприятие, посвященное Дню независимости Азербайджана и 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева, Международного фонда тюркской культуры и наследия посольство Азербайджана в Венгрии организовало в Будапеште прием по случаю 28 Мая – Дня независимости и 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие представители Национальной ассамблеи Венгрии, Министерства иностранных дел и торговли и Министерства обороны, других государственных учреждений и дипломатического корпуса, аккредитованного в Будапеште, в том числе главы дипломатических представительств более 20 стран, члены азербайджанской диаспоры, азербайджанские студенты, обучающиеся в Венгрии.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью посол Таир Тагизаде, упомянув имена премьер-министра Лайоша Кошута, который запомнился в истории Венгрии как революционер, и премьер-министра – реформатора Дьюлы Андраши, подчеркнул, что после восстановления независимости Азербайджан под руководством такой выдающейся личности, как общенациональный лидер Гейдар Алиев, благодаря его дальновидной политике, сочетающей в себе оба подхода, смог преодолеть кризис, ответить на вызовы того периода в сферах политики, экономики и безопасности.

Отметив, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией успешно развиваются как на двусторонней, так и на многосторонней основе, Т.Тагизаде сказал, что официальный визит Президента Азербайджана в Венгрию в текущем году является важным шагом в этом направлении и залогом дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

На приеме также выступили заместитель председателя Национальной ассамблеи Венгрии Шандор Лежак, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева и первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Фарган Новрузов.

Шандор Лежак поздравил нашу страну с Днем независимости и 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева. Он выразил удовлетворение высоким уровнем связей между Азербайджаном и Венгрией. Шандор Лежак поделился своими положительными впечатлениями от недавнего визита в нашу страну.

В своем выступлении Фарган Новрузов проинформировал о многогранной деятельности Фонда Гейдара Алиева как внутри страны, так и за ее пределами. Он довел до внимания, что под руководством президента фонда, первой леди Мехрибан Алиевой осуществляются реставрационные работы в ряде европейских стран, а также строительные процессы на освобожденных территориях Азербайджана. Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в пропаганде политического наследия великого лидера, подчеркнул Ф.Новрузов.

Гюнай Эфендиева рассказала о незаменимой роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана. Она отметила важные заслуги великого лидера в создании и развитии азербайджанской государственности, проинформировала участников мероприятия о деятельности возглавляемого ею Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Затем участники группы народной музыки «Карабах» под руководством народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова исполнили азербайджанские песни. Также состоялось выступление членов музыкального коллектива «Семь красавиц», представляющего тюркские государства, под руководством заслуженного артиста, дирижера, композитора и пианиста Турана Манафзаде.

После официального приема гости отведали изысканные блюда азербайджанской кухни.