В Тертере разорвался боеприпас, пострадал 1 человек

БАКУ /Trend/ - В Тертере в результате разрыва боеприпаса пострадал сотрудник строительной компании.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Нефтчалинского района Аскеров Мансим Гасан оглы, 1986 года рождения, работавший в одной из строительных компаний в районе села Чайлы Тертерского района, получил ранение левой руки в результате разрыва боеприпаса на территории во время работы на строительстве канала.

Он был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование.