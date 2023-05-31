Состоялась научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 30 мая 2023 года была проведена научная конференция на тему «Постковидный синдром: нежелательное последствие глобальной пандемии», организованная совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заслуженный врач Джейхун Мамедов поприветствовал участников конференции и подчеркнул, что Центральный Таможенный Госпиталь является одним из медицинских учреждений, успешно работающих как во время пандемии, так и после пандемийный период. Дж.Мамедов отметил, что Управление Медицинской Службы в период пандемии проводило регулярные мероприятия по обмену научной информацией и опытом между специалистами, и в завершение своего выступления призвал участников конференции принять активное участие в дискуссиях.

В официальной части открытия мероприятия также выступили начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета Здравоохранения Милли Меджлиса, д.м.н., заслуженный врач Рашад Махмудов, заведующая кафедрой «Аллергология и иммунология» АМУ, заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор, заслуженный врач Лала Аллахвердиева и руководитель департамента Стратегического развития Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева. Выступавшие поделились своим мнением об актуальности организованной конференции, высоко оценили проводимые Управлением Медицинской Службы научные мероприятия по особо важным медицинским вопросам.

После официального открытия научная часть конференции продолжила свою работу под модераторством заместителя начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., доцента Исмаила Эфендиева и заведующей кафедрой «Аллергология и иммунология» АМУ, заслуженного деятеля науки, д.м.н., профессора, заслуженного врача Лалы Аллахвердиевой.

В ходе конференции, в которой приняли участие около 100 участников очно и около 300 участников дистанционно, высококвалифицированные специалисты Центрального Таможенного Госпиталя выступили с докладами на темы, связанные с различными аспектами постковидного синдрома, также были даны ответы на вопросы аудитории.

Конференция была аккредитована на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получила 4 балла НМО. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице Центрального Таможенного Госпиталя в Facebook.