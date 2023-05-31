БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 767 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 73, вторую - 125, три и более - 556, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 13 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 646. Первую дозу вакцины получили 5 411 472, вторую - 4 883 863, три и более - 3 404 077, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 234 человека.