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Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)

Общество Материалы 1 июня 2023 19:08 (UTC +04:00)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня 1 июня - Международный день защиты детей.

Как сообщает в четверг Trend, 1 июня 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании этой даты как Международного дня защиты детей. На организованной в тот день Международной женской конференции были озвучены предложения по обеспечению прав детей и принято решение посвятить 1 июня теме защиты детей. Как и в большинстве стран мира, этот день отмечается и в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подписал 22 декабря 2008 года распоряжение об усилении государственной заботы о детях в Азербайджане, повышении внимания организаций гражданского общества к проблемам детей. Согласно распоряжению, 2009 год был объявлен "Годом ребенка".

Представляем кадры, снятые фотографом АМИ Trend Зауром Мустафаевым в Баку в связи с Международным днем защиты детей.

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Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)
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