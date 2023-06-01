Сегодня отмечается Международный день защиты детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 1 июня - Международный день защиты детей.

Как сообщает в четверг Trend, 1 июня 1950 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании этой даты как Международного дня защиты детей. На организованной в тот день Международной женской конференции были озвучены предложения по обеспечению прав детей и принято решение посвятить 1 июня теме защиты детей. Как и в большинстве стран мира, этот день отмечается и в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подписал 22 декабря 2008 года распоряжение об усилении государственной заботы о детях в Азербайджане, повышении внимания организаций гражданского общества к проблемам детей. Согласно распоряжению, 2009 год был объявлен "Годом ребенка".

Представляем кадры, снятые фотографом АМИ Trend Зауром Мустафаевым в Баку в связи с Международным днем защиты детей.