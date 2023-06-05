В Азербайджане началась регистрация для участия во 2-й попытке II этапа вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Началась регистрация для участия во 2-й попытке II этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, процесс регистрации продлится до 20 июня.

Абитуриентам разрешается при регистрации на второй экзамен выбрать другую группу специальностей. Лицам, записавшимся на экзамен по азербайджанскому языку (как государственному), который состоится 18 июня, также разрешается зарегистрироваться на летний вступительный экзамен. Однако эти абитуриенты не будут допущены к летнему экзамену, если они получат на экзамене по азербайджанскому языку неудовлетворительный результат.

Напомним, что экзамен в рамках 2-й попытки II этапа вступительных экзаменов состоится 8 июля по III группе специальностей, 9 июля - по II группе специальностей (в том числе дополнительный экзамен по географии для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC по III группе), 22 июля - по I группе специальностей, а по IV группе специальностей (в том числе для выбравших обе подгруппы RK и Rİ в I группе дополнительный экзамен по информатике) - 23 июля.