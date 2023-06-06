БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 56 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 25, вторую - 13, три и более - 15, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 900. Первую дозу вакцины получили 5 411 551, вторую - 4 883 945, три и более - 3 404 163, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 241 человек.