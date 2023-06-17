В АМУ созданы 3 новые кафедры - Герай Герайбейли

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) созданы 3 новые кафедры для подготовки профессиональных кадров.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских медиков мира".
"Были учреждены конкретные дисциплины с узкой специализацией. Со следующего года узкие специализации будут проводиться и на кафедрах хирургических болезней", - отметил ректор.
Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.
Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.