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В АМУ созданы 3 новые кафедры - Герай Герайбейли

Общество Материалы 17 июня 2023 14:25 (UTC +04:00)
В АМУ созданы 3 новые кафедры - Герай Герайбейли

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) созданы 3 новые кафедры для подготовки профессиональных кадров.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал ректор Азербайджанского медицинского университета Герай Герайбейли, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских медиков мира".

"Были учреждены конкретные дисциплины с узкой специализацией. Со следующего года узкие специализации будут проводиться и на кафедрах хирургических болезней", - отметил ректор.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение симпозиума внесет важный вклад в развитие сферы здравоохранения в том числе с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях страны. В мероприятии принимают участие представители государственных структур, депутаты, представители медиа.

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