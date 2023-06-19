Специалист-антрополог об обнаруженном в Агдаме массовом захоронении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Человеческие останки были обнаружены на обочине автодороги Агдам на территории села Сарыджалы.

Как сообщил в понедельник Trend сотрудник Института археологии, этнографии и антропологии, антрополог Вусал Гасанов, после получения информации на территории были проведены раскопки на площади 50 квадратных метров.

"Человеческие останки (как миниму четырех человек) обнаружены в трех разных точках на глубине от 40 до 50 сантиметров над текущим уровнем земли. Все остальные данные - информация о полученных травмах, половой принадлежности и др. будут определены экспертами в камерально-лабораторных условиях.

Учитывая характер этого массового захоронения, расположение останков в совершенно разных частях, а также то, что останки являются неполными (некоторые части тел не обнаружены), можно сделать вывод, что эти люди были убиты и затем попросту выброшены на обочину",- сказал Гасанов .

Отметим, что в освобожденном от оккупации селе Сарыджалы Агдамского района было обнаружено массовое захоронение. Предполагается, что лица, чьи останки были найдены, были убиты и похоронены армянами в 1992 году.