Азербайджанская команда отправилась в Краков для участия в III Европейских играх (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены отправились сегодня в Краков (Польша) для участия в III Европейских играх.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с визитом нашей сборной в административном здании Министерства молодежи и спорта было организовано мероприятие, в котором приняли участие руководители федерации, спортсмены, представители спортивной общественности, которые примут участие в III Европейских играх.

Азербайджан будет представлен 86 спортсменами в соревнованиях по 13 видам спорта - стрельбе из лука (1 человек, г. Краков), бадминтону (4 человека, г. Тарнов), пляжному футболу (12 человек, г. Тарнов), боксу (12 человек, г. Нови-Тарг), фехтованию (12 человек, г. Краков), дзюдо (11 человек, г. Крыница-Здруй), карате (8 человек г. Бельско-Бяла), муай-тай (4 человека, г. Мысленице), кикбоксинг (2 человека, г. Краков), падель (2 человека, г. Краков), стрельба (10 человек, г. Вроцлав), тхэквондо (8 человек, г. Крыница-Здруй) и триатлон (1 человек, г. Краков). Всего в этих играх примут участие до 7 тысяч спортсменов из 48 стран.

Напомним, что I Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку, а II Европейские игры - четыре года спустя в Минске.