Названы самые востребованные среди азербайджанских абитуриентов специальности

БАКУ /Trend/ - Объявлены самые востребованные среди абитуриентов специальности по группам специальностей в вузах в прошлом году.

Как сообщает в понедельник Trend, информация об этом отражена в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

В журнале размещены научно-статистические материалы по результатам приема студентов и проведения выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях за 2022 год.

По каждой группе специальностей были определены наиболее востребованные абитуриентами. Конкурс по каждой специальности зависит не только от числа абитуриентов, выбравших эту специальность, но и от количества плановых мест, выделенных на нее. В журнале отмечается, что, как правило, увеличение числа абитуриентов приводит к большому конкурсу ситуации, а увеличение плановых мест - наоборот. В связи с этим конкурсная ситуация не может в полной мере отражать уровень востребованности специальности. Если учесть, что специальность, указанная в заявлении абитуриента на первом месте, наиболее соответствует его пожеланию, то правильнее определять престиж специальности исходя из того, сколько раз эта специальность указывалась в заявлениях абитуриентов. В ходе проведенного исследования не были учтены специальности, требующие для участия в конкурсе общего балла менее 200.

Выяснилось, что абитуриенты в I группе азербайджанского отделения чаще всего предпочитали специальность "преподавание математики" Бакинского государственного университета, во II группе - "финансы" Азербайджанского государственного экономического университета, в III группе - "преподавание иностранных языков (по английскому языку)" Азербайджанского университета языков, в IV группе - "медицина" Азербайджанского медицинского университета, в V группе - "дизайн (по отраслям)" Азербайджанского государственного экономического университета. Во всех остальных группах специальностей, выбор абитуриентов азербайджанского и русского отделений был одинаковым. В I группе абитуриенты русского отделения отдали предпочтение специальности "информационные технологии" Азербайджанского государственного экономического университета.