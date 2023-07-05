Задержан начальник Хачмазского райотдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были разоблачены незаконные действия начальника Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Агаева Рагима Алифага оглу.

Как сообщает в среду Trend, были выявлены основания для подозрения в получении Рагимом Агаевым в качестве взятки 5 тысяч манатов от гражданина, от которого он потребовал 8 тысяч манатов в обмен на оказание содействия в признании призывника негодным к действительной военной службе по состоянию здоровья.

В служебном кабинете Рагима Агаева был проведен обыск и изъяты доказательства, представляющие значение для дела. На основании собранных предварительных доказательств по уголовному делу, возбужденному в связи с этим фактом, Рагиму Агаеву было предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных противоправных действий обвиняемого по уголовному делу и круга лиц, причастных к преступлению.