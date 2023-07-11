Новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мирсалех Мирадиль оглу Сеидов, назначенный распоряжением Президента Азербайджана на должность заместителя министра юстиции – начальника Пенитенциарной службы, 11 июля был представлен коллективу министром юстиции Фикретом Мамедовым.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве юстиции, в связи с этим состоялось совещание с участием руководителей Главного управления Пенитенциарной службы, начальников пенитенциарных учреждений, а также других должностных лиц министерства и представителей гражданского общества.

Выступивший на совещании министр юстиции, отметил, что фундамент юстиции был заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, чье 100-летие было отмечено в этом году, и успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Министр также рассказал о прогрессивных реформах в пенитенциарной системе, последовательных мерах, принимаемых для защиты прав заключенных, гуманистической политике, реализуемой путем широкого применения помилований и актов об амнистии.

Было отмечено, что распоряжение о помиловании, подписанное главой государства в мае текущего года по случаю юбилея Общенационального лидера, является крупнейшим актом помилования за период независимости страны. Было подчеркнуто, что акты амнистии, объявленные по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, принесли радость тысячам семей.

В то же время, было сказано о мерах, принятых во исполнение распоряжения главы государства о совершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере и указа об углублении судебно-правовой реформы, в том числе по гуманизации политики наказания, а также по модернизации пенитенциарной инфраструктуры для улучшения условий содержания осужденных.

Министр отметил широкое применение общественного участия в сфере правосудия и подчеркнул активное участие Общественного совета при Министерстве юстиции в осуществлении общественного контроля над пенитенциарными учреждениями.

Было отмечено, что необходимо постоянно руководствоваться требованиями главы государства по повышению прозрачности в этой сфере, построению гражданско-служебных отношений на здоровой основе, повышению чувства ответственности и требовательности сотрудников, неукоснительному соблюдению правил этики, предотвращению злоупотреблений и других случаев, способствующих коррупции.

Министр, отметив профессиональную деятельность нового начальника службы М.Сеидова в этой области, довел до сведения стоящие перед ним задачи, дал конкретные поручения.

Выступивший заместитель министра – начальник службы М.Сеидов отметил, что приложит все усилия для того, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное ему Президентом Ильхамом Алиевым и сделает все возможное для улучшения функционирования пенитенциарной системы в соответствии с требованиями главы государства.

Напомним, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева Мирсалех Сеидов назначен заместителем министра юстиции Азербайджана - начальником Пенитенциарной службы.

До своего нового назначения он занимал должность начальника Оперативно-режимного управления Пенитенциарной службы. В прошлом Сеидов был начальником пенитенциарных учреждений № 10 и 15.