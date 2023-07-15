В Азербайджане мать шехида Худаяра Юсифзаде посетила места, где сражался и погиб ее сын (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мать шехида Отечественной войны Худаяра Юсифзаде Рада Гурбанова накануне дня рождения сына посетила земли, где он сражался до последнего дыхания во время 44-дневной Отечественной войны и пал смертью храбрых.

Как сообщает в субботу Trend, мать Худаяра отметила, что земля Зангилана, территории вдоль реки Араз священны для нее, ведь здесь ее ребенок сделал последний вздох, спел свою последнюю песню.

"Здесь погиб мой ребенок, до последнего вздоха сражаяясь с напавшим на нас ненавистным врагом. Худаяр всегда считал себя военным", - сказала она.

Отметим, что Худаяр Юсифзаде получил народную известность после распространения в социальных сетях видео, на котором он в перерыве между боями исполняет песню "Vətən yaxşıdır" ("Родина лучше всего") азербайджанского классика Алиага Вахида.

Худаяр Юсифзаде родился 15 июля 1998 года в городе Барде. 22 октября 2020 года он был смертельно ранен в боях за поселок Гадрут.

Соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева, Худаяр Юсифзаде посмертно был награжден медалями "За Родину", "За освобождение Зангилана" и орденом "Азербайджанское знамя".