В Азербайджане в ближайшее время начнут производиться выплаты пострадавшим от природных явлений фермерам

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время по фермам и посевным площадям, пострадавшим в результате сильных дождей, града, селей и наводнений, наблюдавшихся в Азербайджане в мае и июне, начнут выплачиваться страховые выплаты.

Как сообщает в четверг Trend, по словам председателя правления Фонда аграрного страхования АзербайджанаФуада Садыгова, в 2023 году по республике было застраховано около 420 тысяч гектаров посевных площадей. С начала года по настоящее время количество обращений в фонд в связи с ущербом посевных площадей достигло 7 тысяч.

Садыгов сообщил, что только в результате паводков и дождей поступило около 1 000 обращений от застрахованных фермеров.

"Посевные площади некоторых наших фермеров несколько раз за сезон были повреждены в различных формах - на поле обрушился град, сильные ураганные ветры и так далее", - сказал он.

В общей сложности 125-130 тысяч гектаров застрахованных посевных площадей пострадали в разной степени.

"Производственные объемы этих территорий, застрахованных нами, составляют около 135 миллионов манатов", - отметил он.

Председатель фонда также подчеркнул, что в настоящее время оценивается ущерб посевным площадям, к расследованию страховых случаев и расчету ущерба привлечены местные и турецкие эксперты, после завершения процесса начнутся выплаты компенсаций.

"Процесс оценки завершится к концу этого месяца. Думаем, что уже в конце августа начнется выплата по возмещению убытков. Мы хотим сообщить фермерам, чтобы они не беспокоились, что ущерб по всем страховым случаям будет возмещен государством в соответствии с законом. Это, конечно, будет распространяться только на застрахованные пахотные земли", - сказал он.

Глава фонда отметил, что сильные дожди, град, сели и наводнения резко повысили интерес и спрос на аграрное страхование.

"Количество обращений возросло, к сожалению, хозяйства, которые не хотят заключать с нами договор страхования, обращаются к нам после того, как понесли убытки. Но уже после случившегося невозможно заключить договор страхования. Эти фермы и посевные площади будут застрахованы в следующем году", - добавил он.

Вышеупомянутое еще раз доказывает важность аграрного страхования, введенного в Азербайджане с 2020 года.

Напомним, что в настоящее время аграрное страхование обеспечивает 29 рисков по 41 растению. Сюда относятся природные явления - штормы, ураганы, наводнения, сели, а также действия третьих лиц, болезни растений, вредители и различные явления, не зависящие от человеческого фактора.

В целях поддержки фермеров государством выплачивается 50% страховых взносов.