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В Азербайджане нарушителей правил утилизации будут штрафовать

Общество Материалы 27 июля 2023 15:48 (UTC +04:00)
В Азербайджане нарушителей правил утилизации будут штрафовать

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - За непредоставление утилизатором подтверждающего документа в порядке и сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 3000 манатов, юридические лица - на 5000 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

В соответствии с законом, за непредоставление утилизатором или иным лицом, осуществляющим деятельность по утилизации транспортных средств, копии акта о приеме транспортного средства лицу, передавшему на утилизацию транспортное средство, либо оператору по утилизации транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 500 манатов, юридические лица - 1000 манатов.

Также, согласно закону, за несвоевременное предоставление утилизатором оператору по утилизации транспортных средств письменной информации о подтверждающих документах, выданных в порядке, предусмотренном законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 700 манатов, юридические лица - на 1500 манатов.

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