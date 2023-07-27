В Азербайджане нарушителей правил утилизации будут штрафовать

БАКУ /Trend/ - За непредоставление утилизатором подтверждающего документа в порядке и сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 3000 манатов, юридические лица - на 5000 манатов.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках".

В соответствии с законом, за непредоставление утилизатором или иным лицом, осуществляющим деятельность по утилизации транспортных средств, копии акта о приеме транспортного средства лицу, передавшему на утилизацию транспортное средство, либо оператору по утилизации транспортных средств в порядке и сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 500 манатов, юридические лица - 1000 манатов.

Также, согласно закону, за несвоевременное предоставление утилизатором оператору по утилизации транспортных средств письменной информации о подтверждающих документах, выданных в порядке, предусмотренном законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 700 манатов, юридические лица - на 1500 манатов.