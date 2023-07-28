На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На автодороге Горадиз-Зангилан проводится капитальный ремонт.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О мерах, связанных с проведением капитального ремонта существующей автомобильной дороги Горадиз–Зангилан на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район", был дан старт работам по реконструкции.

Ремонтно - строительные работы проводятся на 61,4 км участке Горадиз-Зангилан автомобильной дороги М-6 (Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан - государственная граница с Республикой Армения).

Ширина земляного полотна дороги, капитально реконструированного в соответствии с III технической категорией, составляет 12 метров.

Капитальный ремонт по проекту проводится на четырех участках, в том числе на 173,6-189, 189-205, 205-220 и 220-235 км участках дороги.

В настоящее время проводятся работы по снятию существующего асфальтобетонного покрытия вдоль дороги, бурению, заливке, строительству дорожного полотна и дорожного основания, строительству водопропускных труб различных размеров с целью обеспечения пропуска воды, ремонту мостов, а также прокладке коммуникационных линий.

Реализация проекта, осуществляемого в соответствии со "Строительными нормами и правилами" под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, осуществляется в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Горадиз-Зангилан является одним из проектов дорожной инфраструктуры, который реализуется на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Отметим, что согласно распоряжению, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, для проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Горадиз-Зангилан протяженностью 61 км на территории Зангиланского района, входящего в Восточно-Зангезурский экономический район, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделено 31,4 миллиона манатов.