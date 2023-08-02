Объявлены итоги этапа отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги этапа отбора вакансий конкурса по приему на работу учителей на 2023-2024 учебный год.

Об этом в среду Trend сообщили в Институте образования Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что результаты были размещены на личных страницах кандидатов. В отборе вакансий, проведенном с 26 по 31 июля, приняли участие 5 619 кандидатов, получивших право на участие в этапе собеседования.

Информация об этапе собеседования будет заранее размещена на личных страницах кандидатов.

Напомним, что в Азербайджане 26 июля начался этап отбора вакансий по приему на работу учителей по всем предметам.

Кандидаты, набравшие 40 баллов и выше, могли до 11:00 31 июля выбрать вакансию на своей личной странице. В тестовом этапе конкурса по приему на работу учителей, который проходил с 11 по 15 июля, приняли участие 47 586 кандидатов. В текущем году планируется принять на работу 10 тысяч учителей.