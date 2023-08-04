Заново исследуются флора и фауна леса Топхана - Ирада Гусейнова

БАКУ /Trend/ - В настоящее время заново исследуются флора и фауна леса Топхана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ирада Гусейнова на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам, проходящем в Шуше.

"По предварительным данным, за период армянской оккупации в лесу Топхана было вырублено и вывезено в Армению более 2000 дубов и других ценных пород деревьев. В настоящее время растительный и животный мир леса Топхана исследуются заново", - сказала она.

Отметим, что в Шуше проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Наряду с проведенными работами и текущими вопросами, на заседании будут обсуждены вопросы биоразнообразия города Шуша, управления твердыми бытовыми отходами, строительными и свалочными отходами на освобожденных от оккупации территориях, охраны и расширения зеленых насаждений, экологической оценки проектов, реализуемых в Шуше, и другие вопросы.

Напомним, что предыдущее заседание Рабочей группы по экологическим вопросам прошло в Зангилане 2 июня этого года.