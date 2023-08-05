В Азербайджане внесены изменения в Порядок предоставления студенческих образовательных кредитов

БАКУ /Trend/ - Лица, обучающиеся на уровне технического профессионального образования ступени профессионального образования, смогут получать студенческие образовательные кредиты.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим внесены изменения в "Порядок предоставления студенческих образовательных кредитов за счет средств Фонда студенческих образовательных кредитов", утвержденный постановлением Кабинета министров от 24 июля 2021 года № 226.

Отметим, что ранее воспользоваться студенческим образовательным кредитом могли только те, кто обучался на высшем техническом профессиональном уровне ступени профессионального образования.