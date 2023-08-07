Продолжается процедура выбора специальности для приема в колледжи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования продлится до 23:59 7 августа.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, на вступительный (выпускной) экзамен по выбору специальности допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 50 (не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языку, и не менее 10 баллов по математике).

По состоянию на 09:15 7 августа 15 199 абитуриентов, осуществили выбор специальности, среди них 14 855 - абитуриенты азербайджанского сектора, 344 - русского.

На конкурс будут допущены абитуриенты, сделавшие выбор специальности и одобрившие заявку до указанного времени.