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Продолжается процедура выбора специальности для приема в колледжи Азербайджана

Общество Материалы 7 августа 2023 10:35 (UTC +04:00)
Продолжается процедура выбора специальности для приема в колледжи Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Процедура выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования продлится до 23:59 7 августа.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, на вступительный (выпускной) экзамен по выбору специальности допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 50 (не менее 20 баллов по азербайджанскому или русскому языку, и не менее 10 баллов по математике).

По состоянию на 09:15 7 августа 15 199 абитуриентов, осуществили выбор специальности, среди них 14 855 - абитуриенты азербайджанского сектора, 344 - русского.

На конкурс будут допущены абитуриенты, сделавшие выбор специальности и одобрившие заявку до указанного времени.

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