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В Играх стран СНГ примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию

Общество Материалы 8 августа 2023 15:46 (UTC +04:00)
В Играх стран СНГ примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Играх стран СНГ, которые проходят в Республике Беларусь, примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Фахри Гасанов.

По его словам, Азербайджан в дисциплине по плаванию на этих соревнованиях будут представлять Тамилла Алиева, Анастасия Поворокина, Саид Гамидов, Тимур Бекер и Орхан Алиев.

Команда примет участие в соревнованиях под руководством тренеров Нурали Мамедова и Эльвина Гусейнова.

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