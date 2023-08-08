В Играх стран СНГ примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию

БАКУ /Trend/ - В Играх стран СНГ, которые проходят в Республике Беларусь, примут участие 5 членов юношеской сборной Азербайджана по плаванию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал генеральный секретарь Федерации плавания Азербайджана Фахри Гасанов.

По его словам, Азербайджан в дисциплине по плаванию на этих соревнованиях будут представлять Тамилла Алиева, Анастасия Поворокина, Саид Гамидов, Тимур Бекер и Орхан Алиев.

Команда примет участие в соревнованиях под руководством тренеров Нурали Мамедова и Эльвина Гусейнова.