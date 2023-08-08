В Азербайджане объявлены итоги конкурса по приему в колледжи

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса на поступление в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили во вторник Trend в ГЭЦ, абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена здесь, или отправив номер своей работы на короткий номер 7727.

Абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте https://portal.edu.az с 14 августа до 17:00 23 августа 2023 года.

Отметим, что до 7 августа 2023 года осуществлялась процедура выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования. К конкурсу были допущены абитуриенты, сделавшие выбор специальности и одобрившие свою заявку до указанной даты.