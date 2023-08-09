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Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)

Общество Материалы 9 августа 2023 18:44 (UTC +04:00)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Вот уже 4 года в поселках Бузовна, Новханы, Горадиль и Пиршаги Абшеронского полуострова, в Сабаильском районе, в пляжной зоне "Ших" - в целом в 6 местах функционируют общественные пляжи, созданные Общественным объединением IDEA. Эти пляжи созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам в прибрежных районах Баку, и жители и гости города очень довольны созданными здесь условиями и, самое главное, возможностью бесплатного пользования услугами этих пляжей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заведующий департаментом торговли и услуг Исполнительной власти города Баку Интигам Мамедов.

Он отметил, что как и каждый год, в этом году в преддверии пляжного сезона на общественных пляжах были проведены необходимые работы по благоустройству. Инвентарь, беседки, санитарные узлы и душевые приведены в порядок, проведены текущий ремонт, покраска ряда помещений. Для удобства граждан здесь создана автостоянка, принимаются все дополнительные меры по поддержанию чистоты на пляжах, своевременному вывозу отходов. К сожалению, несмотря на созданные условия, и на то, что все услуги бесплатные, некоторые граждане не соблюдают чистоту, купаются в море на территории общественного пляжа в состоянии алкогольного опьянения, повреждают инвентарь, краны в душевых кабинах, засоряют территорию, несмотря на наличие достаточного количества мусорных контейнеров на пляже, мешают отдыху других граждан. Общественные пляжи были созданы как альтернатива пляжам и центрам отдыха, действующим в прибрежной зоне.

Мамедов добавил, что услуги на общественных пляжах бесплатны. "С наступлением жары количество людей, отправляющихся на пляжи, увеличилось. Поэтому просьба к отправляющимся на пляжи учитывать это, а также соблюдать при обращении за услугами принцип очередности, возвращать весь предоставляемый им инвентарь в сохранности. Еще раз призываем наших граждан соблюдать существующие правила и чистоту во время пребывания на пляже", - сказал он.

Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)
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