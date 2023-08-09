Отдых граждан на общественных пляжах Баку организован на высоком уровне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вот уже 4 года в поселках Бузовна, Новханы, Горадиль и Пиршаги Абшеронского полуострова, в Сабаильском районе, в пляжной зоне "Ших" - в целом в 6 местах функционируют общественные пляжи, созданные Общественным объединением IDEA. Эти пляжи созданы в качестве альтернативы существующим частным центрам отдыха и пляжам в прибрежных районах Баку, и жители и гости города очень довольны созданными здесь условиями и, самое главное, возможностью бесплатного пользования услугами этих пляжей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заведующий департаментом торговли и услуг Исполнительной власти города Баку Интигам Мамедов.

Он отметил, что как и каждый год, в этом году в преддверии пляжного сезона на общественных пляжах были проведены необходимые работы по благоустройству. Инвентарь, беседки, санитарные узлы и душевые приведены в порядок, проведены текущий ремонт, покраска ряда помещений. Для удобства граждан здесь создана автостоянка, принимаются все дополнительные меры по поддержанию чистоты на пляжах, своевременному вывозу отходов. К сожалению, несмотря на созданные условия, и на то, что все услуги бесплатные, некоторые граждане не соблюдают чистоту, купаются в море на территории общественного пляжа в состоянии алкогольного опьянения, повреждают инвентарь, краны в душевых кабинах, засоряют территорию, несмотря на наличие достаточного количества мусорных контейнеров на пляже, мешают отдыху других граждан. Общественные пляжи были созданы как альтернатива пляжам и центрам отдыха, действующим в прибрежной зоне.

Мамедов добавил, что услуги на общественных пляжах бесплатны. "С наступлением жары количество людей, отправляющихся на пляжи, увеличилось. Поэтому просьба к отправляющимся на пляжи учитывать это, а также соблюдать при обращении за услугами принцип очередности, возвращать весь предоставляемый им инвентарь в сохранности. Еще раз призываем наших граждан соблюдать существующие правила и чистоту во время пребывания на пляже", - сказал он.