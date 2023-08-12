Кубок мира по шахматам в Баку: результаты первой партии пятого раунда

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку прошла первая классическая партия пятого раунда (1/8 финала среди мужчин, 1/4 финала среди женщин), сообщает в субботу Trend.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/8 финала Кубка мира является Салех Салем (ОАЭ). Первую классическую партию пятого раунда Ниджат Абасов выиграл, он играл белыми фигурами.

Результаты первой партии 1/8 финала Кубка мира среди мужчин:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Василий Иванчук (Украина) - (1-0);

Ференц Беркеш (Венгрия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - (0,5–0,5);

Фабиано Каруана (США) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - (0,5–0,5);

Сантош Видит (Индия) - Ян Непомнящий (ФИДЕ) - (0,5–0,5);

Ниджат Абасов (Азербайджан) - Салех Салем (ОАЭ) - (1-0);

Леньер Домингес Перес (США) - Алексей Сарана (Сербия) - (1-0);

Нильс Гранделиус (Швеция) - Арджун Эригайси (Индия) – (0-1);

Ван Хао (Китай) - Гукеш Доммараджу (Индия) – (0-1).

Результаты первой партии 1/4 финала Кубка мира среди женщин:

Анна Музычук (Украина) - Элизабет Петц (Германия) - (0,5–0,5);

Александра Горячкина (ФИДЕ) - Харика Дронавалли (Индия) - (0,5–0,5);

Тань Чжунъи (Китай) - Белла Хотенашвили (Грузия) - (1-0);

Нургюль Салимова (Болгария) - Полина Шувалова (ФИДЕ) - (1-0).

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.