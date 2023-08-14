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В Генпрокуратуре Азербайджана произведено новое кадровое назначение

Общество Материалы 14 августа 2023 12:33 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре Азербайджана произведено новое кадровое назначение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Генпрокуратуре Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, старший прокурор отдела по делам, не относящихся к уголовному преследованию прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Халид Мирзоев освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.

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