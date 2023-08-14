БАКУ /Trend/ - В Генпрокуратуре Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, старший прокурор отдела по делам, не относящихся к уголовному преследованию прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Халид Мирзоев освобожден от занимаемой должности и назначен прокурором отдела криминалистики Управления криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры.