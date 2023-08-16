В Азербайджане продолжается прием документов в колледжи

БАКУ /Trend/ - Продолжается прием электронных документов лиц, поступающих в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего среднего образования.

Как сообщили в среду Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, процесс регистрации завершится 23 августа в 18:00. Лица, не обратившиеся для регистрации, будут исключены из списка принятых в учебное заведение.

Отметим, что до 7 августа 2023 года осуществлялась процедура выбора специальности в рамках приема в средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе общего (9-летнего) среднего образования. К конкурсу были допущены абитуриенты, осуществившие выбор специальности и подтвердившие свое заявление до соответствующей даты.