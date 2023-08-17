Лига Европы УЕФА: "Карабах" выиграл у финского клуба "ХИК" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершился футбольный матч между азербайджанской командой «Карабах» и финским клубом «ХИК», который состоялся в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передает в четверг Trend, встреча, которая прошла в Финляндии, завершилась победой "Карабаха" со счетом 2:1.

В составе команды «ХИК» гол на 10-й минуте забил Сантери Хостикка. Ближе к концу первого тайма игрок агдамского клуба Торал Байрамов реализовал пенальти и сравнял счет – 1:1. На 56-й минуте игры Ясин Бензиа забил второй гол «Карабаха».

Таким образом, «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы УЕФА.