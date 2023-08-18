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Утверждено изменение в Кодекс об административных проступках Азербайджана

Общество Материалы 18 августа 2023 12:44 (UTC +04:00)
Утверждено изменение в Кодекс об административных проступках Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева "О применении Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 974-VIQD "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" и Закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ "Об утверждении Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках" и "О внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики от 15 февраля 2016 года № 795"".

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